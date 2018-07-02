جولة كوهلر بين أطراف “الصحراء”.. مباحثات مكثفة وآمال قليلة

الرباط- أحمد بن الطاهر: اختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، الاحد، ثاني جولة إقليمية له، بحث خلالها مع أطراف النزاع سبل المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها المنظمة الدولية.

هذه الجولة قلل خبراء مغاربة من الآمال بشأنها، معتبرين أنها عملت فقط على جس نبض أطراف النزاع، ولا ينبغي انتظار الكثير منها بشأن مستقبل النزاع القائم منذ 1975.

جولة هورست بدأت في 23 يونيو/ حزيران، وشملت: موريتانيا، مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين في الجزائر، المغرب وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

وتقول موريتانيا إن موقفها من النزاع محايد يهدف إلى إيجاد حل سلمي يجنب المنطقة خطر التصعيد، لكنها تستقبل من حين إلى آخر قياديين من “البوليساريو”، وهو ما يثير حفيظة الرباط.

وبدأ هذا النزاع بعد أن أنهى الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول الخلاف إلى مواجهة مسلحة، استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تتمسك “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

** غياب المعطيات

وفق مصطفى النعيمي، منسق الدراسات الصحراوية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إنه “لا يُنتظر شىء من زيارة المسؤول الأممي للمنطقة”.

وأضاف النعيمي، أن “الأمور تُدبر بشكل شبه سري.. لا نعرف استعدادات المغرب ولا باقي الأطراف، ولا حتى كيف يفكر المبعوث الأممي ولا منهجية عمله”.

وتابع: “نحن بعيدون كل البعد عن القرار ومركز صناعته، ونكتفي بالمتابعة عن بعد، دون أن نمتلك وسائل وآليات لتحليل المعطيات”.

وهدفت جولة كوهلر إلى “زيادة فهم الواقع على الأرض، ومناقشة طريقة المضي قدما في العملية السياسية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414″، بحسب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في 20 يونيو/ حزيران الماضي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2414 في أبريل/ نيسان الماضي، ويقضى بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء (المينورسو)، لمدة ستة أشهر.

ويدعو القرار المغرب و”البوليساريو” إلى “ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم لمسألة الصحراء على أساس من التوافق”.

** الجلوس مع الأطراف

فيما قال البشير الدخيل، باحث في شؤون الصحراء، عضو قيادي سابق في “البوليساريو”، إن “كوهلر ألماني، وجل المبعوثين الألمان فشلوا في مهامهم”.

وزاد الدخيل، بأن “المعادلة ليست في الجولات والزيارات، ما دامت الأمم المتحدة لم تصل إلى حل للمشكل، فالملف لا يمكن أن يتزحزح من مكانه”.

ورأى أن “ما أراده المبعوث الأممي هو الجلوس فقط مع الأطراف، والتحدث عن قرب بخصوص النزاع″.

فيما قال إدريس الكريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “جولة كوهلر جاءت بعد ضجة أثارتها البوليساريو على مستوى محاولة تأزيم الوضع في المنطقة”.

ومضى الكريني قائلا للأناضول: “حاولت البوليساريو تجاوز القرارات الأممية، وخصوصا القرار القاضي بوقف إطلاق النار في المناطق المتنازع حولها”.

** مسؤولية الجزائر

تعتبر قضية الصحراء بمثابة جهاز تقاس به درجة حرارة العلاقات بين المغرب والجزائر، وما تكاد تعود العلاقات بينهما إلى حالتها العادية حتى تتوتر من جديد بسبب هذا النزاع.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، إنه “لا يمكن تصور حل لنزاع الصحراء دون انخراط حقيقي وفعلي للجزائر، التي لها مسؤولية في استمرار النزاع″.

واعتبر الدخيل أن الجزائر “في وضعية صعبة، لتحملها المسؤولية في النزاع المستمر بشأن الصحراء”.

وصوتت الجزائر، مؤخرا، لصالح المغرب بشأن استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

ويرى البعض أن هذه الخطوة ربما تسهم في تقارب العلاقات بين الجارتين.

لكن الداخيل استبعد ذلك بقوله: “لا أعتقد أنه سيكون هناك تقدما وتطورا في العلاقات، مادام الوضع على حاله”.

وختم بأن “النخب الجديدة (في الجارتين) سيكون لها منظور يتماشى مع عصر جمع الشمل، وليس عصر الحرب الباردة”. (الأناضول)