تل أبيب تمنع دخول ناشطة يهودية أمريكية في حركة مقاطعة إسرائيل

القدس: ذكرت صحيفة “هآرتس″ العبرية، الإثنين، أن سلطات تل أبيب منعت ناشطة أمريكية يهودية في “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS” من دخول البلاد عبر مطار بن غوريون الدولي الليلة الماضية.

وتتهم السلطات الإسرائيلية أرئيل غولد بأنها ناشطة في منظمة “Code Pink” التي تتعاون مع حركة مقاطعة إسرائيل.

وحسب “هآرتس″ تم منع غولد من دخول إسرائيل لحظة وصولها مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وسبق أن زارت غولد إسرائيل وتبين حينها انها ناشطة في المقاطعة، لذلك تقرر منع دخولها مرة أخرى.

ولدى وصولها الليلة الماضية تم احتجازها والتحقيق معها من قبل محققين في المطار. وتقرر منعها من دخول إسرائيل بناء على توصيات وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان.

وقال أردان في توصيته إن هناك عدة مقاطع فيديو تظهر الناشطة الأميركية اليهودية وهي تتواجه مع الجنود والشرطة في الخليل وتتهمهم بأنهم جنود نظام فصل عنصري قمعي.

من جهته، قرر وزير الداخلية أرييه درعي، إلغاء قبولها في الجامعة العبرية ومنعها من دخول إسرائيل.

وتعمد سلطات تل أبيب إلى منع الناشطين ضد إسرائيل من دخولها، وتضع قوائم بأسمائهم في المطارات والمعابر الحدودية، وتقوم باعتقالهم والتحقيق معهم قبل إعادتهم إلى بلادهم.

وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة خطراً استراتيجياً، بعد تحقيق الحركة إنجازات على مستوى المقاطعة الاقتصادية للبضائع المنتجة في إسرائيل وفي المستوطنات تحديداً، وكذلك على مستوى المقاطعة الثقافية والفنية والأكاديمية من قبل الكثير من مشاهير العالم في مجالات الفن والعلوم. (الأناضول)