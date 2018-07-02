الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس: اعتقل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم ” الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

واضاف” تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين ل 6500 أسير بينهم 350 طفلاً و62 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. (الأناضول)