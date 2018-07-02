تنظيم الدولة يتبنّى الهجوم الانتحاري في جلال أباد الأفغانية

نيودلهي: تبنّى تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، الإثنين، الهجوم الانتحاري في مدينة جلال أباد مركز ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، الذي وقع الأحد.

وذكر بيان منسوب لداعش أن التنظيم استهدف مجموعة من “المرتدين”، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وأسفر الهجوم عن مقتل 19 شخصًا بينهم 17 من أقليتي السيخ والهندوس، وإصابة 20 آخرين، بينهم 10 يتبعون لنفس المجموعتين، حسب مصادر حكومية.

وفي وقت سابق الأحد، قال الجنرال غلام ستانيكزاي، قائد شرطة الولاية إن الهجوم “استهدف جماعة من طائفتي السيخ والهندوس، كانوا متجهين إلى مجمع الحاكم للقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني”. (الأناضول)