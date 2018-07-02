أمير قطر حضر مباراة روسيا وإسبانيا.. ويستعد لتسلم الراية المونديالية
“القدس العربي”:
تداول مغردون على “تويتر”، بينهم مذيع قناة “الجزيرة” القطرية عثمان آي فرح، صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حضوره مباراة روسيا وألمانيا ضمن الدور الـ 16 لكأس العالم لكرة القدم، التي جرت أمس في ملعب “لوجينكي”في موسكو، وانتهت بتحقيق منتخب البلد المنظم للمونديال روسيا لمفاجأة كبيرة بإقصاء بطل العالم لمونديال 2010 بضربات الترجيح.
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و هو يتابع مباراة #إسبانيا_روسيا في #موسكو و إلى جانبه نجم البرازيل السابق رونالدو. pic.twitter.com/CN7vjIzs9i
— عثمان آي فرح (@ayfaraho) July 1, 2018
وظهر أمير قطر وإلى جانبه نجم الكرة البرازيلية الأسبق رونالدو، وقد جرى تداول الصورة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
سمو الأمير يتابع مباراة #أسبانيا_روسيا في #موسكو وبجانبه نجم البرازيل السابق #رونالدو pic.twitter.com/16XQ132WAi
— جاسم سلمان (@jassimsalman) July 1, 2018
ورجحت تقارير إعلامية أن زيارة أمير قطر إلى موسكو تهدف إلى تسلم الراية المونديالية مع استعداد الدوحة لاحتضان العرس الكروي العالمي بعد اربع سنوات أي في 2022.