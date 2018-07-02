جيش الاحتلال قتل 25 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري

رام الله: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 25 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، بحسب مؤسسة أهلية.

وقالت جمعية “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين” (أهلية فلسطينية)، في بيان صحافي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 25 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بينهم 21 طفلا في قطاع غزة.

وأضافت الجمعية إن الجيش الإسرائيلي “تعمّد قتل الأطفال عبر استخدام الذخيرة الحية”.

وبحسب متابعات الجمعية، فقد تبيّن أن “21 طفلا من الـ25 استشهدوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي بصورة مباشرة، 11 منهم كانت إصاباتهم في الرأس والرقبة”.

وأضافت: “الجيش الإسرائيلي ماضٍ في تصعيده باستخدام القوة المميتة والرصاص الحي ضد الأطفال الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر عليه”. (الأناضول)