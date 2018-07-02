محمد بن زايد: “عيالي ما كان عندهم ماء”.. وناشطون يشبهونه بـالسيسي! ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، أثار جدلاً وتعليقات، وظهر بن زايد فيه وهو يرفع زجاجة ماء و يقول: “عيالي ما كان عندهم مي ( ماء) لكنهم قاتلوا”!.

خلال ندوة لشركة “أدنوك” ضمت جمعا من الشباب الإماراتي، تحدث بن زايد عن ماضي الإمارات والتطور الذي عرفته، وقال إن الإمارات لم تكن لديها “أدنوك”، ولا شركات طيران ولا موانئ.

ودعا الحضور من الشباب ليكونوا مثل أبنائه في الصبر والتحمل، وحذرهم مما يحدث في اليمن أو أي بلد آخر.

خذو الجديد / حمود ريكي

عيالي ماكان عندهم ماي ، جانا السيسي الثاني pic.twitter.com/Dp1i4TFMzK — EL GENARAL (@ELGENARAL2) July 1, 2018



وقد سارع ناشطون إلى تشبيه خطاب بن زايد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان فجر موجة تعليقات ساخرة ، عندما قال في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد أكتوبر/تشرين أول عام 2016، تعليقا على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر إن “ثلاجته” كانت خالية تماما إلا من المياه لمدة عشر سنوات دون أن يتذمر أو يشتكي”.