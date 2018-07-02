بولتون : قمة ترامب وبوتين لن تحقق الكثير وواشنطن لن تقدم أي تنازلات

لندن – “القدس العربي”: قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ان لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين الامريكي والروسي لن يحقق انجازات جذرية في العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن ترامب لن يقدم اي تنازلات لموسكو في مسائل السياسة الخارجية.

واعتبر بولتون في حديث لقناة ” فوكس نيوز″، أن هدف ترامب من لقاء نظيره الروسي يمكن في فهم مواقف البلدين، قائلاً” بالضبط، سيريدان (بوتين وترامب) عقد اللقاء بينهما وجهاً لوجه. وسيتيح هذا اللقاء فرصة التطرق لمسائل مختلفة دون مواعيد مستعجلة”.

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي ان موسكو وواشنطن، تختلفان في الكثير من الأمور لافتاً الى انه تطرق أثناء اللقاء مع بوتين في موسكو أواخر الشهر الماضي، لكافة المسائل المدرجة في جدول أعمال البلدين، ملمحاً لإمكانية إنجاز تقدم في مسائل أخرى.

وأقر بولتون بأن روسيا لا تسعى إلى مواجهة الولايات المتحدة بل تقترح مناقشة ما يمكن لاستئناف العلاقات اعتمادا على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.