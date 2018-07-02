وزير خارجية المغرب: الاتحاد الإفريقي ليس معنياً بحل النزاع على الصحراء الغربية

نواكشوط: قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطه اليوم الاثنين إن الاتحاد الافريقي ليس معنياً بحل قضية الصحراء الغربية، ولا يمكنه التدخل في مسار الامم المتحدة ومجلس الامن.

واوضح بوريطه في مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الافريقي بنواكشوط، إن ” تطورات مهمة حصلت في ملف الصحراء” الغربية، وهي ” أن المغرب نجح في تقليص معالجة مجلس السلم والامن الافريقي للنزاع على الصحراء من تقرير من أربع صفحات يصدر منذ عشر سنوات يتحدث عن مواضيع حقوق الانسان، وتسوية النزاع والمفاوضات إلى مجرد ثلاث فقرات، وهو ما يؤكد أن مرجعية الملف هي مجلس الامن والدولي وقراره الاخير”.

واضاف الوزير المغربي أن الملف بين أيدي مجلس الامن والمتحدة، وما يتناوله الاتحاد الافريقي، هو مجرد اطلاع على معلومات تأتيه من الامم المتحدة لتسهيل الحل وليس اقتراح حلول للنزاع.

وترى جبهة البوليساريو، التي تشارك في القمة الافريقية برئيس الجمهورية العربية الصحراوية، وتطالب باستقلال الصحراء وبتصفية الاستعمار وحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، أن مجرد مناقشة تقرير شامل ومفصل حول قضية الصحراء واقتراح حلول افريقية للنزاع هو أمر يؤكد أن الاتحاد الافريقي قادر على حل النزاع ومعني به بكل المقاييس .

وقال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك إن الاتحاد الافريقي عرض تقريرا أعده رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي ، بعد جولة قادته الى جميع الاطراف بما فيها مخيمات الصحراويين في تندوف، فيما يعد برهانا قاطعا على محورية دور الاتحاد الافريقي في حل النزاع بناء على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء حر وشفاف و نزيه تشرف عليه الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجميع المنظمات الدولية. وقال إن التقرير انتصار للشعب الصحراوي ولحقوقه المسلوبة إثر احتلال المغرب للصحراء.

وقال مصدر رفيع بالوفد الصحراوي إن ” تصريحات الوزير المغربي الاعلامية هي مجرد محاولة يائسة لتحويل هزيمة دبلوماسية في الاتحاد الافريقي إلى نصر وهمي”.

وتطالب جبهة بوليساريو بحق تقرير مصير الصحراويين واقامة دولتهم، بينما يعتبر المغرب ضمه لأقاليم الصحراء الغربية مجرد عودة إلى الوطن الأم. ويقول إنه لن يقبل باستفتاء بل مجرد حكم ذاتي. (د ب ا)