فنانة كويتية تستعرض نتيجة حملها ونظافة إبطها! ـ (فيديو)
لندن – “القدس العربي”: نشرت الفنانة أبرار الكويتية التقرير الطبي الخاص بنتيجة حملها، عبر تطبيق “سناب شات” في ردها على الشائعات قائلةً: “من كتر ما سألتوني عن حملي شككتوني في نفسي ورحت أعمل تحليل عشان أتأكد”.
وعن السؤال المتكرر الذي يوجه لها من قبل متابعيها حول نظافة أبطتها، قالت: “يعني سؤال غريب فعلاً..هكون عملت إيه غير النظافة.. واللي بيسأل لونه إزاي افتح ده من الليزر هو اللي بيفتح لون البشرة”. وتابعت: “كمان أنا على طول بعمل ماسكات لهذه المنطقة في السبا، ده غير إني مش بستعمل أي نوع من أنواع مزيلات العرق بعتمد على الشبة فقط”.
وكانت “أبرار” أثارت جدلاً بعدما كشفت في دردشة مباشرة سابقة مع معجبيها عبر تطبيق “سناب شات” حول تعدد زيجاتها، حيث قالت: “أنا تزوجت 4 مرات ولو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت”، وأضافت، “لأني زينة قاعدة أتزوج”.
و اضافت “لو لم أكن مرغوبة لكنت جلست ويدي على خدي. بعض المطلقات يقلن لي: “أبرار نحن مطلقات ويعيّبون علينا”..المطلقة لها كرامة ولا يوجد رجل يذلّها ويهزّئها ويخونها. المطلقة تعيش براحة”.