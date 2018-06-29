فنانة كويتية تستعرض نتيجة حملها ونظافة إبطها! ـ (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: نشرت الفنانة أبرار الكويتية التقرير الطبي الخاص بنتيجة حملها، عبر تطبيق “سناب شات” في ردها على الشائعات قائلةً: “من كتر ما سألتوني عن حملي شككتوني في نفسي ورحت أعمل تحليل عشان أتأكد”.

A post shared by اخبار المشاهير (@be4andafter_mashaheer) on Jun 30, 2018 at 5:30am PDT

وعن السؤال المتكرر الذي يوجه لها من قبل متابعيها حول نظافة أبطتها، قالت: “يعني سؤال غريب فعلاً..هكون عملت إيه غير النظافة.. واللي بيسأل لونه إزاي افتح ده من الليزر هو اللي بيفتح لون البشرة”. وتابعت: “كمان أنا على طول بعمل ماسكات لهذه المنطقة في السبا، ده غير إني مش بستعمل أي نوع من أنواع مزيلات العرق بعتمد على الشبة فقط”.

A post shared by كل مايخص المشاهيردااااالي (@sushl_media30) on Jun 28, 2018 at 5:56pm PDT

وكانت “أبرار” أثارت جدلاً بعدما كشفت في دردشة مباشرة سابقة مع معجبيها عبر تطبيق “سناب شات” حول تعدد زيجاتها، حيث قالت: “أنا تزوجت 4 مرات ولو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت”، وأضافت، “لأني زينة قاعدة أتزوج”.

و اضافت “لو لم أكن مرغوبة لكنت جلست ويدي على خدي. بعض المطلقات يقلن لي: “أبرار نحن مطلقات ويعيّبون علينا”..المطلقة لها كرامة ولا يوجد رجل يذلّها ويهزّئها ويخونها. المطلقة تعيش براحة”.