الشانزليزيه يتحول إلى قاعة سينما عملاقة -(فيديو)

باريس-’’ القدس العربي’’ -آدم جابر:

تحولت جادة الشانزليزيه، ليلة الأحد، إلى قاعة سينما عملاقة مع عرض فيلم’’ الزائرون’’ على شاشة ضخمة نصبت جنب’’ قوس النصر’’، بحيث تم إغلاق أشهر جادة في العام أمام حركة المرور للسماح للمدعوين بمتابعة هذا الفيلم في الهواء الطلق.

وبحضور جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي لمعهد العالم العربي، تابع العرض ألف وسبعمائة شخص، تم اختيارهم عبر القرعة، وحظي كل واحد منهم بكرسيه الخاص. لكن حضر العرض أيضا الآلاف من غير المدعوين.

وتمت فكرة عرض الفيلم بهذه الطريقة الفريدة من نوعها بمبادرة من المركز الوطني للسينما (CNC) ولجنة الشانزليزيه، وذلك بمناسبة مهرجان السينما الذي يستمر حتى يوم 4 من يوليو الجاري.

وقد اختار الجمهور في استطلاع للرأي فيلم’’ الزائرون’’ أو “Les Visiteurs” لجان ماري بوريه، الذي تم عرضه لأول مرة عام 1993، ليعرض في هذا المناسبة الفريدة من نوعها.