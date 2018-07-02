شاب فلسطيني ينتحر بإطلاق النار على رأسه في الأردن (فيديو)

لندن-”القدس العربي”: تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب فلسطيني في الأربعينات من عمره وضع حدا لحياته بإطلاق النار على نفسه، بينما كان يتدرب على استخدام الأسلحة بوجود أشخاص آخرين، دون معرفة سبب الانتحار.

ويظهر الفيديو في اللحظات الأخيرة الشاب وهو يردد عبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”، قبل ان يطلق النار على رأسه مباشرة، وسط أصوات وصراخ أشخاص كانوا إلى جواره.

ونقلت وكالات فلسطينية أن الشاب أنهى حياته بعد يومين من سفره من الضفة الغربية إلى الأردن.

وأشار مدونون على “فيسبوك” إلى أن الشاب الفلسطيني من جنوب الخليل.