تغريدات لأصالة تكشف فيها عن حزنها – (صور)

لندن – “القدس العربي ” : نشرت الفنانة أصالة تغريدة عبر حسابها على تويتر ورد فيها: “فيه ملحّن سوري أنا حابّه شغله. وقلت بلكي بسمع منه شيء، فقال الاستاذ : “هي فرصة كبيرة انّما انا بخاف أتعامل مع اصالة” . قالوله الوسطاء : طب ما ينزل إسمك على العمل، قال: “بخاف ينعرف”.

وتابعت أصالة سلسلة من التغريدات كشفت فيها : “فيه ناس كمان سوريين اهتمّوا بولادي وبعرف إنهم اهتمّوا مشاني. شكرتهم وقلت دلّعهم زيادة وأعمل لهم بوست عالإنستغرام. بس قلت خلّيني أسألهم أوّل. الست تقريبًا صارت تبكي وتترجّاني ما فكّر بالموضوع (مو تواضع! بل خايفة من اهلها اللي بالشام يقاطعوها). معقول؟”.

وعلّقت اصالة بغضب : “عادة بفكّر زيليون مرّه قبل ما انشر أي موضوع، حتى لو سخيف. انّما هالمرّة مو قادرة ما عبّر وقول: أنا عن جد زعلانه ومن قلبي زعلانة. معقول المواضيع هالقدّ بتمشي بالعكس؟”.