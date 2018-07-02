احتفال فريد من نوعه بفوز روسيا التاريخي على إسبانيا (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

قضى الشعب الروسي ليلية استثنائية بعد الانتصار التاريخي على المنتخب الإسباني في دور الـ16 لكأس العالم، بفضل ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف للكل، ليستعيد الدب الروسي أمجاد الماضي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، بالوصول للمرة الأولى منذ عام 1966 للدور ربع النهائي.

ولم تقتصر الاحتفالات الصاخبة في كل الشوارع الروسية، بل وصل للفضاء، باحتفال فريد من نوعه، لاثنين من رواد الفضاء الروس، أطلقوا العنان لأنفسهم في المحطة الفضائية الدولية، في أعقاب التأهل التاريخي على حساب الماتدور الإسباني.

وقالت رائدة الفضاء الروسية، أوليجا أرتيميف من داخل محطة الفضاء الدولية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هذا انتصار تاريخي”.

وتغلب المنتخب الروسي، أمس الأحد، على نظيره الإسباني، أحد المرشحين للفوز بالمونديال، في دور الستة عشر للبطولة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بنتيجة 1-1.

وأظهر مقطع فيديو، الرائدين أوليجا أرتيميف وسيرجي بروكوبيف، وهما معلقان في الهواء، ويشاهدان المباراة عبر شاشة حاسب آلي.