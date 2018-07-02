سيدة تلقي بنفسها أمام القطار-(فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:من تامر هنداوي:

سجلت كاميرات محطات قطارات الأنفاق في القاهرة اليوم الاثنين، انتحار سيدة ألقت نفسها، أمام القطار في محطة الزهراء، جنوب القاهرة.

وأوضح المقطع المتداول، أن الفتاة ألقت بنفسها على القضبان لحظة وصول القطار.

ويوضح الفيديو التردد الذي انتاب الفتاة، ومحاولة النجاة والقفز خارج القضبان لكن القدر لم يمهلها.

وفحصت مباحث النقل والمواصلات جثة الفتاة التي تحولت إلى أشلاء متناثرة للعثور على أية أوراق تثبت هويتها دون جدوى.

وروى سائق القطار رقم 124، تفاصيل لحظة الدهس، حيث أكد أنه فوجئ بالفتاة تلقي نفسها أمام القطار وهو يسير بين محطتي الزهراء ومار جرجس، وأنه توقف في المحطة التالية وأبلغ عن الواقعة.