الرجل الثاني في الدولة الجزائرية “يقرع طبول” الولاية الخامسة لبوتفليقة!

الجزائر-”القدس العربي”:

دعا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقبلة، التي ستشهدها البلاد في 2019، مؤكدا أن الظرف الصعب الذي تمر به البلاد يفرض استمرار بوتفليقة على رأس الدولة لخمس سنوات أخرى.

وأضاف بن صالح أمس في خطاب ألقاه بمناسبة اختتام دورة البرلمان لسنة 2018 أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، فضلا عن المخاطر والتحديات الأمنية التي تهددها، تجعل من استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم مسألة ضرورية.

وأشار عبد القادر بن صالح الذي يعتبر الرجل الثاني في الدولة إلى أن أعضاء مجلس الأمة شورى يطالبون الرئيس بمواصلة مهمته على رأس الدولة الجزائرية لفترة رئاسية جديدة، من أجل مصلحة البلاد، داعيا إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الرئيس بوتفليقة في معركته ضد الفساد.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدعو فيها مسؤول في الدولة الرئيس بوتفليقة للترشح إلى ولاية خامسة، حتى وإن كان المنادون بها يتحرجون من الرقم خمسة، ويفضلون استخدام كلمة مواصلة المهمة، علما وأن كل الذين انخرطوا في مسلسل دعوة الرئيس إلى الترشح فعلوا ذلك تحت مظلة أحزاب سياسية، مثلما فعل حزب جبهة التحرير الوطني، وحتى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

إعلان بن صالح يؤكد السياسة المتبعة من أجل تعبيد الطريق أمام الولاية الخامسة، والتي تقوم على تحويلها إلى مطلب جماعي، من خلال الدعوات التي يتم إطلاقها بفترات متباعدة نوعا ما، لترك الموضوع مطروحا على الساحة السياسية والإعلامية، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية مازالت على بعد عشرة أشهر، والإعلان الرسمي لن يتم إلا قبل حوالي شهرين من موعد هذه الانتخابات التي ستجرى في الربيع المقبل، لذا يمكن القول إن هناك برنامجا مخططا لتصريحات ودعوات مماثلة يتم الإعلان عنها كل بضعة أيام أو كل بضعة أسابيع، في انتظار المرور إلى السرعة القصوى، من جهة، ومن جهة ثانية تكريس الولاية الخامسة لدى الرأي العام كمطلب جماعي وأن الرئيس إن وافق واستجاب فإنما سيفعل ذلك من باب التضحية والرضوخ للضغوط الممارسة عليه من كل الجهات، بدليل الأحزاب والنقابات والجمعيات التي طالبت بوتفليقة بالاستمرار في الحكم على أساس أنه مطلب من قواعدها، وهو المشهد الذي سيتكرر طوال الصيف ويزداد خلال الخريف تحسبا للإعلان الرسمي لترشح بوتفليقة إلى ولاية خامسة مع بداية العام الجديد.

الإعلان الذي قام به عبدالقادر بن صالح من تحت قبة البرلمان وبحضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ينسف ما تبقى من أمل لدى بعض السياسيين والمراقبين والرأي العام بخصوص عدم ترشح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ويؤكد أن السلطة ماضية في مشروعها مهما كلفها ذلك.