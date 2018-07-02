مسول إيراني: سبب الجفاف في إيران يرجع لـ”سرقة إسرائيل الغيوم من سمائنا”

لندن – “القدس العربي”:

قال رئيس منظمة “الحروب الناعمة”، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، إن سبب الجفاف والنقص في مصادر المياه في البلاد هو سرقة إسرائيل للغيوم والثلج من إيران، بعد تصاعد الاحتجاجات في إقليم الأحواز على مشاريع حرف المياه من الأنهار الأحوازية باتجاه المحافظات الفارسية في وسط البلاد.

وحسب وكالة “إسنا” للأنباء التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، خلال مجريات مؤتمر رسمي حول الدفاع السلبي في قطاع الزراعة بطهران، زعم العميد جلالي أن أيادي الأجانب تقف خلف التغييرات المناخية والجفاف في إيران، وأن إسرائيل تسرق الغيوم والثلوج من إيران.

وأضاف أن أحدث أبحاث المراكز المختصة العلمية الإيرانية تظهر أن إسرائيل وإحدى دول الجوار شكلت فرقا مشتركة للعمل على إفساد خصوبة الغيوم المتجهة إلى إيران حتى لا تمطر على البلاد، مؤكداً “فضلاً عن ذلك، نحن نواجه ظاهرة سرقة الغيوم والثلوج من قبل إسرائيل”.

وفي مقطع آخر من حديثه قال إن القطاع الزراعي في البلاد يتعرض لهجمات بيولوجية، وأن الأعداء اعتمدوا الإرهاب البيولوجي ضد إيران، دون أن يعطي تفسيرات لما يقصده بالإرهاب البيولوجي، أو أي وثائق أو نماذج مؤكدة.