قضاة الانتخابات العراقية سيصلون اليوم إلى محافظة كركوك

كركوك: أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة المنتدبين سيصل إلى محافظة كركوك، اليوم الاثنين، للشروع غد الثلاثاء بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع المؤشر عليها بشكاوى واعتراضات لحصول حالات تزوير وتلاعب في أصوات الناخبين في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في العراق في 12 أيار/مايو الماضي.

وابلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “ان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيصل إلى محافظة كركوك اليوم قادمين من السليمانية وسيستقرون في كركوك بدار ضيافة شركة نفط الشمال وسيباشرون عملهم غدا بالعد والفرز اليدوي لأكثر من 500محطه انتخابية”.

وأوضحت “سيتم تأمين حركة وفد المفوضية من السليمانية إلى كركوك وتأمين عملية العد والفرز كاملة، بعد وصول قوات وتعزيزات إضافية إلى كركوك من قوات الشرطة الاتحادية وتعزيزات لجهاز مكافحة الاٍرهاب وقوات عسكرية وثلاث ألوية من الحشد الشعبي ستنتشر مساء اليوم في محافظة كركوك وأطرافها لحفظ الأمن والاستقرار”.

وكان القاضي ليث جبر حمزة، الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلن اليوم الاثنين، اتمام مجلس المفوضين لكافة الإجراءات المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، وأصدر النظام والاجراءات الواجب اتباعها اثناء عمليه العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية.

ومن المقرر أن تنطلق في محافظة كركوك غدا الثلاثاء أولى جولات إعادة عمليات الفرز اليدوي الجزئي في المحطات الانتخابية، التي سجلت عليها شكاوى واعتراضات من قبل الكيانات السياسية لحدوث شبهات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في العراق في الثاني عشر من شهر أيار/مايو الماضي.

وستجري عملية إعادة الفرز بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة المنتدبين البالغ عددهم 9 والذين تم اختيارهم من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية واربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والانبار بصورة متتالية وابتداء من محافظة كركوك ابتداء من غد الثلاثاء.

وبحسب اجراءات مفوضية القضاة المنتدبين، فان عملية العد والفرز اليدوي ستجرى بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لكل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا، واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد.

وبحسب مصادر عراقية، فان عملية إعادة العد والفرز اليدوي تشمل 1800محطة انتخابية من أصل نحو 50 ألف محطة في أرجاء البلاد.

وأعلنت لمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للقضاة المنتدبين أن المهمة المكلف بها مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات تتضمن إعادة العد والفرز اليدوي وفق سياقات قانونية رسمتها القوانين والانظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإعادة النظر بجميع الطعون والشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين.

وتعهدت مفوضية الانتخابات بأن تتم عملية العد والفرز اليدوي الجزئي بحضور مراقبي الامم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة.(د ب أ) .