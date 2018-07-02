نشطاء شبهوها بـ”حلزونة” عادل إمام .. انتقادات لشاعر تونسي بسبب قصيدة “البقرة”! -(فيديو)

تونس – “القدس العربي” – من حسن سلمان:

وجّه مثقفون تونسيون انتقادات لاذعة لشاعر معروف بسبب قصيدة “البقرة” التي ألقاها مؤخرا خلال احتفالية كبيرة لتكريم “شاعر الخضراء” أبو القاسم الشابي، فيما لجأ نشطاء للتهكم على هذه القصيدة حيث شبهوها بقصيدة “الحلزونة” في فيلم “مرجان أحمد مرجان” للنجم المصري عادل إمام.

وتداول نشطاء تونسيون فيديو لقصيدة “البقرة” التي ألقاها الشاعر منصف المزغنّي خلال الافتتاح الرسمي لـ”كرسي أبو القاسم الشابي للشعر” الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي في مدينة الثقافة، بمبادرة من المؤسسة الكويتية “عبد العزيز سعود البابطين الثقافية”.

ويقول المزغني في قصيدته “قلت للبقرة أحب الحليب.. وقلت لبائع الحليب أكره خلط الحليب بالماء.. وقلت للنحلة أحب العسل.. وقلت لبائع العسل أكره خلط العسل بالسكر.. وقلت لله أحب الدين.. وقلت لرجل الدين أكره خلط الدين بالسياسة”.

ودوّن المؤرخ عبد الطيف الحنّاشي على صفحته في موقع “فيسبوك”: “قِيل ان “شاعرا” تونسيا القى هذه القصيدة امام السيد رئيس الجمهورية في اطار الاحتفاء بالشاعر الشابي في مدينة الثقافة مؤخرا. وأنا أقول قول الله تعالى “رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ!”.

ودوّن الإعلامي راشد الخياري مدير موقع “الصدى”: “صَدّقوا أن هذا “الشيء” يسمى شاعرا في بلادنا، وبحضور رئيس دولتنا الموقر وضيوف من كافة الدول العربية، يلقي هذه القصيدة العصماء!”، وأضاف بلقاسم الشابي (من عائلة أبو القاسم الشابي) مستنكرا “الضّحالة والرّداءة والجهل بموازين الشعر وموسيقاه وصوره تجسّدت في هذا المدّعّي …. لا صلة ولا علاقة له بالشعر”.

ودوّنت صفحة “أُنس تي في” على فيسبوك “هذا الشاعر التونسي الفوضوي ينزل ضيفا مع شعراء عرب محترمين في المدينة الثقافية في العاصمة التونسية التي ألقي فيها كلاما مبعثرا فوضويا، عبارة عن أشلاء من عبارت لغوية سماها قصيدة وأشعار أمام ضيوف تونس. أين أنت يا أبا القاسم الشابي ويا محمد الجلالي القاضي الشاعر العالم التونسي الممنوع من الظهور في الإعلام التونسي الرسمي؟”.

فيما لجأ نشطاء للتهكم على قصيدة المزغني حيث شبهوها بقصيدة “الحلزونة” التي يقيها النجم الكوميدي عادل إمام في فيلم “مرجان أحمد مرجان” ويقول فيها “الحلزونة يامّه الحلزونة.. خبيني يامّه يا حلزونة.. الحلزونة انتحرت.. كانت تعبانة.. تعبانة.. تعبانة.. والحلزون خبطته عربية.. في ميدان التحرير!”.