منظمة فرنسية تندد بهجوم درعا وتحذر من كارثة إنسانية وشيكة

باريس-’’ القدس العربي’’ – آدم جـــابر:

حذرت منظمة’’ كار فرنسا’’ (جمعية تضامن دولية تعمل على محاربة الفقر في حالات الطوارئ والتنمية)، من مغبة أن عشرات الآلاف من السوريين يجدون أنفسهم يوم تلو الآخر من جديد في الشارع بعد أن فقدوا كل شيء، جراء الهجوم العسكري المستمر منذ نحو عشرة أيام في منطقة درعا جنوب البلاد، والذي أجبر نحو 16 ألف شخص على الفرار من التفجيرات.

وقال مدير المنظمة فيليب لَفَكْ إنها ليست المرة الأولى -للأسف- التي يُشاهدُ فيها العالم صورا للسوريين وقد أجبرتهم الحرب على الفرار وترك كلّ شيء وراءهم، كما حصل في حلب وحمص والغوطة الشرقية، وهاهو يحدث اليوم في درعا، حيث يدفع المدنيون المدنيون مرة أخرى ثمن هجوم عسكري جديد تحت أنظار المجتمع الدولي.

وأكد فيليب لَفَكْ أن سكان درعا الذين يفرّون بأعداد كبيرة لإنقاذ حياتهم يجدون أنفسهم في مناطق مكتظة حيث الاحتياجات الإنسانية كبيرة، مشيرا إلى أن معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، ويعيشون الآن في ملاجئ غير صحية وبحاجة ماسة إلى الماء والطعام والدواء.

لكنّ القتـال يجعل تسليم المساعدات الإنسانية أمراً معقداً أو مستحيلاً. حيث اضطر عمال الإغاثة إلى وقف أنشطتهم في بعض المناطق، بسبب القصف العنيف شرق درعا الذي يهدد حياتهم مباشرة. وفي هذا الصدد أشارت منظمة’’ كار فرنسا’’ إلى انّ منظمة شريكة لها أفادت الأسبوع الماضي بأنّ أحد عمال الإغاثة قد قُتل في منطقة درعا بينما كان يمارس علمه.

ودعا فيليب لَفَكْ أطراف النزاع إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة في أسرع وقت لحماية أرواح المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، لتجنب كارثة جديدة كتلك التي شهدتها حلب وحمص والغوطة.