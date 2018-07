لاعب إنكلترا يغادر كأس العالم بسبب زوجته -(فيديوهات)

موسكو: أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنكلترا دعمه الكامل للاعب وسطه فابيان ديلف الذي غادر كأس العالم نظرا لاقتراب زوجته من وضع طفلهما الثالث.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين “هناك أشياء أهم من كرة القدم، هناك يوم واحد فقط في الحياة يولد فيها طفلك، من المهم للغاية أن تكون موجودا من أجل عائلتك”.

وغادر ديلف مقر إقامة منتخب إنكلترا في روسيا بعد المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام بلجيكا، ويأمل اللاعب أن يعود سريعا للفريق.

وأشار ساوثغيت “إنه استثنائي، يقاتل من أجل مساندتنا، يقاتل من أجل أن يكون معنا”.(د ب أ).

“You’re going to spend the rest of your life with your kid!”

Tony Cascarino says Fabian Delph would be making a mistake if he left the #ENG camp to be at the birth of his third child

