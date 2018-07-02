وزير المواصلات القطري: دول الحصار مطالبة بالرد على شكاوى قطر لدى (إيكاو) خلال 11 يوماً من صدرو قرار رفض الطعون

الدوحة -”القدس العربي” – من إسماعيل طلاي:

قال جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري إن مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) طالب الدول التي تحاصر قطر بالرد على الشكويين التي رفعتها قطر خلال 11 يوما من صدور قرار المنظمة برفع طعون رباعي الحصار، مشيرا إلى أن الشكويين إحداهما تتعلق باتفاقية شيكاغو والأخرى باتفاقية العبور.

ونوّه في تصريح للصحافيين خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من كلية قطر لعلوم الطيران الاثنين بأن قرار مجلس (إيكاو)، رفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكويين قدمتهما قطر، والمضي في بحثهما، هو انتصار جديد لدولة قطر، وتأكيد على عدالة قضيتها، وحتمية انتصارها في هذا الملف بعد قرار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، رفض الطعون المقدمة من هذه الدول وقبول النظر في شكوييْن قدمتهما قطر بشأن إغلاق المجال الجوي أمام الطيران القطري.

وأشار السليطي إلى أن مجلس (إيكاو) -ولأول مرة – يصوت بأغلبية الأعضاء برد طعون دول الحصار “وهذا انتصار حقيقي لدولة قطر في هذا المحفل الدولي، ونحن واثقون من كسب الشكويين المقدمتين”.

وقال إن لجوء دول الحصار إلى نقل القضية إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص مجلس (إيكاو) بالنظر في الشكويين المقدمتين من قطر، هو هروب من المواجهة بغرض إطالة أمد الأزمة.

إحدى دول الحصار ترغب في رئاسة (إيكاو) وهي لا تقرّ باختصاصاتها

وتساءل وزير المواصلات والاتصالات القطري عن جدوى تمثيل هذه الدول في المنظمات الدولية، طالما أنها لا تعترف باختصاصاتها وتنتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات، قائلاً: “إحدى دول الحصار ترغب في الترشح لرئاسة منظمة (إيكاو) ، والسؤال ما جدوى هذه الخطوة طالما لا تقر هذه الدولة باختصاصات المنظمة ودورها في استقرار الطيران المدني”.

وأضاف: ” قضيتنا عادلة ضد هذه الدول التي أغلقت الأجواء دون مبرر، وأقحمت الطيران المدني في الأزمة في مخالفة صريحة لاتفاقية شيكاغو التي تمنع الاستعمال التعسفي للطيران المدني”، مؤكدا استمرار قطر في هذه القضية إحقاقا للحق والعدل.

السبيعي: قطر ستستمر إلى النهاية إلى أن تتحقق العدالة

بدوره ، قال عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن دول الحصار منيت بفشل ذريع بعد تأكيد المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) اختصاصها في النظر في الشكوييْن اللتين قدمتهما قطر.

وأضاف في تصريح مماثل للصحفيين أن قطر حققت نجاحا كبيرا في هذا الملف حتى الآن وستستمر في متابعة القضية حتى النهاية ..معربا عن ثقته في أن المنظمة الدولية للطيران المدني ستقود هذا الملف بشكل مهني واختصاصي بما يحقق العدالة.

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قد رفض في جلسته يوم 26 حزيران/ يونيو الماضي الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصاص المنظمة بالشكويين المقدمتين من دولة قطر ضد دول الحصار، وقرر المضي قدما في بحثهما.