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طقوس دينية في تايلاند لحماية مجموعة من المفقودين

Jul 02, 2018
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ناسك يقف على جانب الطريق في طقوس دينية لحماية 12 طفلا ومدربهم الخاص بكرة القدم أحياء، بعد اختفائهم تسعة أيام داخل كهف مغمور بالفيضانات في مدينة شيانغ راي، شمالي تايلاند. وفي وقت لاحق أعلنت السلطات التايلاندية، العثور على المجموعة التي حوصرت داخل كهف في منطقة “ماي ساي”، بمدينة شبانغ راي، منذ 23 يونيو/ حزيران الماضي
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