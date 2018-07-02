طقوس دينية في تايلاند لحماية مجموعة من المفقودين Jul 02, 2018 ناسك يقف على جانب الطريق في طقوس دينية لحماية 12 طفلا ومدربهم الخاص بكرة القدم أحياء، بعد اختفائهم تسعة أيام داخل كهف مغمور بالفيضانات في مدينة شيانغ راي، شمالي تايلاند. وفي وقت لاحق أعلنت السلطات التايلاندية، العثور على المجموعة التي حوصرت داخل كهف في منطقة “ماي ساي”، بمدينة شبانغ راي، منذ 23 يونيو/ حزيران الماضي Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-أخباري-وسائطي-صور