بالأرقام .. نيمار يتفوق على رونالدو وميسي في كأس العالم

لندن-”القدس العربي”:

تقمص النجم البرازيلي نيمار جونيور، دور البطل، في القمة الأمريكية التي جمعت منتخبه بنظيره المكسيكي، وانتهت بفوز أبطال العالم خمس مرات من قبل بهدفين دون رد، في إطار مواجهات دور الـ16 لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وتعكس لغة الأرقام حجم المجهود والعمل الجماعي والفردي الذي قام به صاحب الـ26 عامًا في هذه المباراة، فقط قام بالتصويب 23 مرة، منهم 12 بين الألواح الخشبية، بخلاف مساهمته في صناعة 16 فرصة لفريقه وحصوله على 23 مخالفة، وفوق كل هذا، سجل هدفًا وتسبب في الثاني.

وبالهدف الذي سجله، يكون قد تساوى مع الثنائي الأفضل عالميًا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في عدد الأهداف المُسجلة في تاريخ مشاركتهم في المونديال، ولكل منهم ستة أهداف، لكن بالنسبة للساحر البرازيلي، فقد احتاج لـ38 محاولة على المرمى، في المقابل حاول الرغوث 67 مرة ليُسجل ستة أهداف، والدون 74 مرة، غير أن نيمار ما زال أمامه فرصة لزيادة غلته التهديفية في هذه النسخة، والنسختين القادمين لفارق السن بينه وبين الثنائي الآخر.

وبالنسبة للمنتخب المكسيكي، فقد أدمن الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم، وبالإقصاء أمام السحرة، يكون أحفاد الهنود الحمر، قد ودعوا كأس العالم من نفس المرحلة للمرة السابعة على التوالي، فقط الرقم الإيجابي الذي خرج به ممثل أمريكا الجنوبية، كان من نصيب الأيقونة رافائيل ماركيز، الذي بات أكبر لاعب يخوض الأدوار الإقصائية بعمر 39 عامًا و139 يومًا، منذ ستانلي ماتيوز، الذي لعب مع إنكلترا ضد أوروغواي عام 1954 بعمر 39 عامًا و145 يومًا.