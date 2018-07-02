أبو تريكة يُداعب حارس المكسيك ويُذكره: الله يرحم اللي فات -(تغريدة)

لندن-”القدس العربي”:

تفاعل أسطورة الكرة العربية محمد أبو تريكة، بطريقته الخاصة، مع التألق اللافت للحارس غييرمو أوتشوا، في مباراة منتخب بلاده المكسيكي ضد نظيره البرازيلي، التي انتهت قبل قليل بفوز السحرة بثنائية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ16 لنهائيات كأس العالم.

وذاد الحارس البالغ من العمر 32 عامًا، عن مرماه بكل بسالة طوال الشوط الأول، بتصديات أكثر من رائعة، منهم اثنين من أغلى لاعب في العالم نيمار جونيور، قبل أن يستسلم مع أول خمس دقائق في الشوط الثاني، بالهدف الأول الذي سجله نيمار من متابعة لعرضية ويليان، ثم أضاف فيرمينو هدف قتل المباراة إكلينيكيًا في الدقيقة 88.

وبين شوطي المباراة، أعاد أمير القلوب إلى الأذهان ما فعله في الحارس المكسيكي قبل 12 عامًا، عندما غالطه بهدفين ولا أروع في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الاهلى وباتشوكا في كأس العالم للأندية، وكأنه لا يُصدق أن الحارس الذي بعثره عام 2006 هو نفسه الذي صمد أمام الغارات البرازيلية طوال 45 دقيقة.

وأشعل تريكة صفحته على تويتر بتغريدة تُجسد المعنى الحقيقي للدعابة، بقوله “ماشي يا أوتشوا .. الله يرحم”، مع رموز ضاحكة تعكس حالة استغرابه من تألق الحارس، بالإضافة لصورة مُرفقة لمُحلل beIN وهو يصعق أوتشوا بتسديدة لا تُصد ولا تُرد من خارج منطقة الجزاء.

وبالفوز الثمين الذي حققه أبطال العالم خمس مرات من قبل، سيكون نيمار ورفاقه على موعد مع الفائز من اليابان وبلجيكا مساء اليوم، في مباراة تحديد هوية المتأهل للدور نصف النهائي للمونديال.