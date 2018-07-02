الكرملين: فرحة الروس بالفوز على إسبانيا تضاهي فرحتهم بنهاية الحرب العالمية الثانية

“القدس العربي”: شبه الكرملين، اليوم الإثنين، صور احتفالات الروس بفوز منتخبهم لكرة القدم على إسبانيا، أمس الأحد، في إطار بطولة كأس العالم باحتفالات الاتحاد السوفيتى بعد النصر فى الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء “إنترفاكس″ الروسية: ‘إذا رأيتم الشوارع أمس في كثير من المدن الروسية، ومن بينها العاصمة موسكو، التي شاهدتها بنفسي، ستجدون أن الاحتفالات ربما تضاهي تلك التي شهدتها في التاسع من مايو/أيار 1945. مضيفا “لا نتحدث عن احتفال بالنصر في حرب … إنها رياضة “.

وخالف المنتخب الروسي التوقعات وتغلب على نظيره الإسباني بطل العالم 2010 بضربات الجزاء الترجيحية 4-3 إثر التعادل خلال الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ليتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بالمونديال.