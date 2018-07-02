فلسطين تشارك في أكبر مسابقة شراعية من نوعها: غولدن غلوب ريس Jul 02, 2018 الفلسطيني الأمريكي نبيل عمرة يقود قاربه “ليبرتي 2″ رافعا علم فلسطين في أكبر مسابقة شراعية من نوعها، وتعرف باسم “غولدن غلوب ريس″، التي انطلقت من فرنسا في الأول من تموز /يوليو، ويعد هذا السباق الفردي بلا توقف حول العالم من أخطر سباقات الشراع. حيث يمنع المتسابقون من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمعرفة موقعهم في البحر، ويحدد مسار الملاحة بواسطة الشمس والقمر والنجوم فقط Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-الرياضةي-وسائطي-صور