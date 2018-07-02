شاهد.. لحظة اغتيال عمدة “تاناوان” في الفلبين

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو تداوله رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، لحظة اغتيال أنطونيو هاليلي، عمدة مدينة تاناوان، في الفلبين، بالرصاص، أثناء مراسم احتفال رفع العلم.

وكان هاليلي قد لقي مصرعه، اليوم، برصاص قناص خلال مراسم تقليد حكام قرى محلية.

وعرف عن عمدة المدينة التشهير “بتجار المخدرات، إذ أمر قبل عامين بتسيير المشتبهين في مسيرة على مرأى الناس وهم يحملون لافتات كتب عليها “أنا تاجر مخدرات لا تفعلوا مثلي”.

وهاليلي نفسه كان قد اتهم بالتورط في تجارة المخدرات غير المشروعة، وتم تجريده من سلطاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.