النجم الهندي شاروخان يستجم مع ولديه- (صور)

“القدس العربي”: نشر الممثل الهندي شاروخان، عبر حساباته على مواقع التواصل، صورا برفقة ابنيه أريان وأبرام، خلال قضائه رحلة استجمام مع العائلة في برشلونة.

ووصف جمهور النجم ابنه الأكبر، أريان خان، أنه نسخة طبق الأصل من والده، وطالبوه بأن يسير على خطى والده ويدخل عالم التمثيل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، نشرت صحيفة “صن” البريطانية معلومات تفيد بأن شاروخان يحتل المركز الثامن في قائمة أغنى الممثلين بثروة تبلغ 38 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أنّ شاروخان يتقاضى نحو 27 مليون جنيه استرليني لكل فيلم يُصوّره، إضافة إلى أنّه يملك قصراً في الهند وفيلا في حي الجميرا الراقي في دبي، كما يمتلك العديد من العقارات في أماكن متعددة من العالم.