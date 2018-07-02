سفير الصين بالدوحة: الأزمة الخليجية أثرت على مفاوضات التجارة الحرة مع مجلس التعاون..وقطر التزمت ضبط النفس

الدوحة -”القدس العربي”- من إسماعيل طلاي:

قال لي تشين سفير الصين لدى قطر، إن الأخيرة تعاملت مع الحصار المفروض عليها بسياسة ضبط النفس وبشكل متزن وتجنبت التصعيد والانفعال وأبدت استعدادها للحوار لحل الازمة، لافتاً إلى أن قطر تعيش حاليا بشكل طبيعي وليس هناك شعور بأي عزلة للدوحة، وعلاقاتها الدولية تمضي بشكل طبيعي.

بالمقابل، أكد السفير تشين أن الازمة الخليجية أثرت على التعاون القائم بين الصين ومجلس التعاون الخليجي ككتلة، تماما كما أن مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي تأثرت بسبب الأزمة، فيما استمر التعاون الثنائي بين الصين ودول مجلس التعاون بشكل طبيعي.

وفي لقاء بوسائل الإعلام القطرية بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، قال السفير تشين إن بلاده أعلنت منذ اللحظة الاولى دعمها للوساطة الكويتية وإطلاق حوار بين كافة الدول الشقيقة، مؤكدا أن الصين تربطها علاقات جيدة مع الجميع، ويهمها انتهاء الأزمة وعودة العلاقات بين الإخوة الفرقاء في البيت الخليجي.

على الجانب الآخر، أشار السفير الصيني إلى أن التاسع من تموز/ يوليو الجاري، يصادف مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والصين والتي بدأت عام 1988، مشيراً إلى أن العلاقات بين الشعبين ضاربة في جذور التاريخ وتعود لأكثر من 1300 عام، منذ أن كانت الرحلات البحرية تأتي من الصين إلى منطقة شبه الجزيرة العربية.

وأكد أن العلاقات القطرية الصينية متنامية بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية والرياضية، في ظل علاقات التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين وتعاون وثيق في كافة المحافل الدولية، بجانب التعاون الأمني بين البلدين وارتباطهما باتفاقية مشتركة لتعزيز الأمن مكافحة الإرهاب.

وفي الشق الاقتصادي، أشار السفير إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35 بالمائة العام الماضي، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار، منوّها إلى أن الصين تعدّ من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول قطر ورابع شريك تجاري لها. كما أن قطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين.

استيراد الغاز القطري لم يتأثر بالأزمة الخليجية

وعن تأثر امدادات الغاز القطري إلى الصين بسبب الأزمة الخليجية الراهنة، نفى السفير أن يكون هناك أي تأثير، قائلًا: إن التعاون بين قطر والصين في مجال الطاقة يسير بشكل طبيعي، مؤكدا أن قطر مورد للطاقة موثوق به عالميا.

كما أكد أن الشركات الصينية لم تغادر السوق القطري، بل إن عددها يتزايد وهناك اهتمام متزايد من الشركات والبنوك الصينية لإيجاد فرص في السوق القطري، واهتمام لرجال الأعمال الصينيين بالعمل في الدوحة، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 20 شركة صينية كبرى الى جانب العديد من الشركات الصينية الاخرى تعمل في قطر، من قبيل شركات تساهم في تطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في قطر، بما فيها ميناء حمد الدولي. في ظل توقعات بدخول المزيد من الشركات في السنوات المقبلة.

45 ألف سائح صيني زاروا الدوحة العام الماضي

وفي المجال السياحي، قال السفير تشين إن هناك توقعات كبيرة بزيادة اعداد السائحين الصينين الى الدوحة نظرا لقيام الهيئة العامة للسياحة بجهود فاعلة لجذب السياحة الصينية وافتتاح مكاتب في الصين للترويج السياحي، فضلا عن قرارات قطر الأخيرة بإلغاء التأشيرة لمواطني أكثر من 80 دولة، بينها الصين.

وأوضح أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا الدوحة العام الماضي بلغ 45 ألف سائح بنسبة نمو بلغت 26 بالمائة. في وقت بلغ عدد السياح الصينين في الخارج بلغ 140 مليون سائح العام الماضي.

2 مليار دولار مشروع قطري صيني لإقامة محطة توليد كهرباء في باكستان

وأشار السفير الصيني إلى أن قطر داعم ومساهم رئيسي لمبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس الصيني، باعتبار الدوحة عضو مؤسس لبنك الاستثمار الآسيوي الممول الرئيسي للمبادرة، مشددا على أن مبادرة الطريق تلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين والتجارة الدولية بشكل عام.

ونوه السفير الصيني بتعاون قطر والصين في اقامة محطة توليد الكهرباء فى باكستان باستثمارات تقدر بملياري دولار وهو مشروع مناصفة بين شركات قطرية وصينية.

وأعلن السفير الصيني انطلاق اعمال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي -الصيني في بكين في 10 تموز/ يوليو المقبل، بمشاركة وفد قطري رفيع المستوى بأعمال المنتدى الذي يعتمد 10 آليات لتعزيز التعاون المشترك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. ويعدّ المنتدى الذي تأسّس عام 2004 فرصة لتعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية. وسيتضمّن إعلان بكين فى نهاية المنتدى خططاً للعمل المشترك خلال العامين القادمين.

واستضافت قطر المنتدى في نسخته السابقة عام 2016 وصدر عنها اعلان الدوحة لتعزيز العلاقات العربية الصينية.