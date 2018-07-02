بومبيو يتوجه مجددا إلى كوريا الشمالية الخميس لبحث نزع السلاح النووي

واشنطن: من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، الخميس المقبل، لإجراء محادثات مع زعيمها كيم جونغ أون، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وقالت ساندرز من العاصمة الأمريكية واشنطن، الإثنين، إن “هناك زخم كبير الآن لإحداث تغيير إيجابي”.

ويأتي هذا الإعلان وسط تقارير حديثة تشير إلى أن كوريا الشمالية زادت إنتاجها من الوقود النووي في مواقع سرية متعددة خلال الأشهر الأخيرة. ونقلت محطة (إن.بي.سي.) التلفزيونية عن مسؤول مخابراتي قوله إن بيونغ يانغ “تخدع″ الولايات المتحدة.

وقالت ساندرز إنها “لن تؤكد أو تنفي” تقارير المخابرات في وسائل الإعلام.

في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية لم تعد تمثل تهديداً، قال بومبيو إن قيام كوريا الشمالية بنزع سلاح رئيسي سوف يستغرق عامين. ويقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق وقتا أطول إذا قررت كوريا الشمالية نزع سلاحها بالكامل.

وقالت ساندرز إن “هذه المحادثات مستمرة … نحن مستمرون في احراز تقدم”.

وبومبيو هو المسؤول عن ملف كوريا الشمالية، عندما كان رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه)، والآن كوزير للخارجية.

(د ب أ)