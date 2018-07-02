﻿فيدرر في مظهر جديد يفوز بسهولة في اليوم الأول

لندن – رويترز: أثار روجر فيدرر ضجة كبيرة عندما بدأ رحلة البحث عن لقبه التاسع في بشعار جديد على صدره، لكنه قدم مستواه المعهود وفاز 6-1 و6-3 و6-4 على دوسان لايوفيتش تحت أشعة الشمس في الملعب الرئيسي.

وافتقد قميص فيدرر الأبيض العلامة الشهيرة التي تحمل أول حرفين من اسمه (آر إف) بعدما توقفت شراكته مع شركة «نايكي» الأمريكية وارتبط بعقد مع «يونيكلو» اليابانية. واحتاج فيدرر (36 عاما) إلى ساعة واحدة و19 دقيقة لحسم اللقاء وبدأ مسيرته بشكل رائع، وأنهى المجموعة الأولى في 20 دقيقة فقط، وبدا أنه لا يعاني من أي مشكلة خلال المباراة بأكملها. وتخلص الصربي لايوفيتش أخيرا من توتره وتطور مستواه بعض الشيء في المجموعتين الثانية والثالثة لكنه لم ينجح في تقديم أفضل مما فعله العام الماضي عندما خسر بثلاث مجموعات متتالية أمام الأستاذ السويسري لكن حينها كانت المباراة في الدور الثاني. ويشارك فيدرر في بطولته 20 على التوالي في ويمبلدون ويحلم بأن يصبح الشخص الثاني فقط الذي ينال لقب الفردي تسع مرات في لندن بعد مارتينا نافراتيلوفا. وقال فيدرر الذي حقق بذلك الفوز في 24 مجموعة متتالية في ويمبلدون بعدما حصد اللقب العام الماضي دون خسارة أي مجموعة «شعرت أني في حالة رائعة من البداية وهذا أمر رائع».