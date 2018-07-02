﻿صلاح يوقع عقدا جديدا «طويل المدى» مع ليفربول

يوليو – رويترز: أعلن ليفربول الإنكليزي تمديد التعاقد مع المصري محمد صلاح لفترة طويلة بعد تألقه في موسمه الأول.

وقال ليفربول إن صلاح وقع عقدا «طويل المدى» بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنكليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023. وخطف صلاح الأضواء بشدة خلال موسمه الأول مع ليفربول، إذ سجل 44 هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري وبلقب هداف المسابقة أيضا.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول: «أعتقد أن هذا الخبر يمكن أن يوضح أنه يمثل مكافأة لشخص أدى وساهم بشكل كبير مع الفريق والنادي الموسم الماضي. هذا يعكس بوضوح ثقته في ليفربول وثقتنا فيه». وأضاف: «أعتقد أن مو (محمد) يعكس موقفنا كفريق. في الموسم الماضي كان استثنائيا وقدم الكثير من اللحظات الاستثنائية لكننا نريد المزيد». وساهم صلاح (26 عاما) في وصول ليفربول، الذي احتل المركز الرابع في الدوري، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وثارت تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد قبل أن يحسم الأمر بالتوقيع على عقد جديد. وانضم صلاح إلى ليفربول من روما قبل عام واحد وحطم الكثير من الأرقام القياسية ومنها تسجيل 32 هدفا في الدوري الممتاز ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم من 38 مباراة. وأصبح صلاح أيضا أول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري ثلاث مرات خلال موسم واحد ونال جائزة أفضل لاعب في الفريق سبع مرات. وحصد صلاح أيضا جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في العام إضافة إلى جائزة (بي بي سي) لأفضل لاعب أفريقي. وأصيب صلاح في كتفه في نهائي دوري الأبطال وثارت شكوك حول مشاركته في كأس العالم لكنه في النهاية شارك في مباراتين وهز شباك روسيا والسعودية لكن منتخب مصر خرج من الدور الأول للمسابقة.