﻿مباراتا اليوم : التاريخ يعزز حذر إنكلترا في مواجهة كولومبيا في دور الـ16

موسكو – د ب أ: منذ تتويجها باللقب في 1966، لم تحقق إنكلترا سوى خمسة انتصارات فقط في أدوار خروج المهزوم بنهائيات كأس العالم، ما يعزز حذر المنتخب الإنكليزي بالتأكيد عندما يلتقي نظيره الكولومبي اليوم في الدور الثاني (الستة عشر) لمونديال 2018.

ورفض المهاجم الإنكليزي ديلي ألي اعتبار منتخب بلاده المرشح الأوفر حظا للفوز في المباراة على ملعب «أتكريت أرينا» بالعاصمة الروسية موسكو. ولم يحقق الإنكليز أي انتصار في أدوار خروج المهزوم منذ 2006، كما لم يحقق بها سوى خمسة انتصارات طوال 52 عاما، منذ اعتلى منصة التتويج بمونديال 1966 . وأكد ألي لاعب توتنهام أنه لا يفترض اعتبار المنتخب الكولومبي منافسا سهلا، حتى في ظل حالة القلق المثارة حول لياقة النجم الكولومبي خاميس رودريغز. وقال ألي: «هذه بطولة كأس العالم. وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة وكأننا نواجه أفضل فريق في العالم. والمنتخب الكولومبي منافس قوي للغاية.» ويتأهل الفائز لدور الثمانية حيث يلتقي في الفائز بين المنتخبين السويسري والسويدي. وكان آخر انتصار حققه المنتخب الإنكليزي في الأدوار الفاصلة بالمونديال، في نسخة 2006 بألمانيا حيث تغلب على الإكوادور 1/صفر ثم خسر بعدها أمام نظيره البرتغالي بركلات الترجيح. وخرجت إنكلترا من دور الستة عشر في مونديال 2010 ثم خرجت من دور المجموعات في مونديال 2014، وودعت كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) إثر الهزيمة أمام أيسلندا في دور الستة عشر. واستهل المنتخب الإنكليزي، الذي يدربه غاريث ساوثغيت، مشواره في المونديال الحالي بالفوز على نظيره التونسي 2/1 ثم على بنما 6/1 قبل أن يخسر أمام نظيره البلجيكي صفر/1 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات التي حسمت صدارة المجموعة لبلجيكا. وبعدما حسم المنتخبان البلجيكي والإنكليزي تأهلهما عبر الجولتين الأوليين، أراح ساوثغيت وروبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أغلب لاعبيهم الأساسيين في المباراة الثالثة.

وقال ألي إن مبدأ المداورة لن يؤثر على الفريق، وأوضح: «المدرب اتخذ قرارا ونحن ندعم القرار تماما.» وينتظر عودة النجم هاري كاين، هداف توتنهام، إلى التشكيل الأساسي، وسيسعى بالتأكيد إلى تعزيز سجله التهديفي بالبطولة بعدما أحرز خمسة أهداف في أول مباراتين. وأكد ساوثغيت أنه اتخذ القرار الصحيح بإراحة كاين وغيره من الاساسيين في مباراة بلجيكا، وأضاف: «إذا دفعت به في آخر عشر دقائق من المباراة كان من المحتمل أن يتلقى ضربة في الكاحل، وكان سيصبح هذا خطأ». ولم يتضح بعد إذا كان النجم الكولومبي خاميس رودريغز، سيكون جاهزا حيث لا يزال الأخير يتلقى العلاج من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة) التي أجبرته على الغياب عن المباراة الثالثة للمنتخب في مجموعته أمام السنغال. كذلك عانى خاميس من مشاكل عضلية أخرى، ولا شك في أن الفريق يحتاط بخطة لعب في حالة غيابه، لتحقيق هدف التأهل لدور الثمانية في المونديال للمرة الثانية على التوالي. وقال لاعب الوسط كارلوس سانشيز: «خاميس مهم للغاية لنا ولكن إن لم يستطع المشاركة، سيحل لاعب آخر مكانه ويحاول إحداث الفارق. كل لاعب في الفريق مستعد للمشاركة.» وأضاف: «نعرف أن المنتخب الإنكليزي هو المرشح الأوفر حظا للفوز. فلديهم تاريخ أكبر، هم مخترعو كرة القدم ولديهم لاعبون من الطراز الأول. لكننا نتسلح بالرغبة في تقديم مستويات قوية أمامهم. لدينا فرصنا أيضا.»