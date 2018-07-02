﻿الكولومبي خوان كارلوس أوزوريو مدرب المكسيك ينتقد الحكم

موسكو – الأناضول: انتقد الكولومبي خوان كارلوس أوزوريو مدرب المكسيك، الحكم الإيطالي جانلوكا روكي الذي أدار مباراة فريقه أمام البرازيل في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال أوزوريو: «أعتقد أن الحكم ساند البرازيل في معظم قراراته، خاصة وأن فريقي كان يملك الكرة أكثر من منافس قوي مثل البرازيل، وأن الحكم لم تكن قراراته سليمة». وأضاف: «إنها خيبة أمل الخروج من المونديال رغم أننا الأفضل، لكن هناك اضطرابا من حكم المباراة». وأوضح المدرب الكولومبي: «عار على كرة القدم أن يضيع الكثير من الوقت بسبب لاعب (في إشارة إلى نيمار) نحن نلعب مع رجال، فكرة القدم للأقوياء».

وعن مستقبله مع المكسيك، قال: «ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن أمر رحيلي من عدمه ففي الأيام المقبلة سيتخذ الاتحاد المكسيكي قراره».