﻿اكتشاف جرار عمرها 2000 عام في ألمانيا

ماينتس ـ د ب أ: اكتشف عمال بناء في مدينة ماينتس غرب ألمانيا، جرارًا قديمة يبلغ عمرها نحو (2000) عام. وخلال أعمال حفر لإنشاء مجمع مكاتب في حي جديد في المدينة، اكتشف علماء آثار (45) جرة طينية، وذلك وفقًا لما صرح به مطور مشروع إقامة مجمع المكاتب لمصرف بادن فورتمبرج، أمس الإثنين.

وقالت ماريون فيتاير، عالمة الآثار عن الجرار: «إنها اكتشاف غير عادي من العصر الروماني، وتشير إلى مستوطنة كانت على مقربة من ضفاف نهر الراين وقت ولادة السيد المسيح».

وكان يتم نقل الزيت والنبيذ وصلصة السمك داخل هذه الجرار، من منطقة البحر المتوسط إلى مدينة ماينتس، وفي أعقاب ذلك يتم استخدامها كمواد بناء داخل المستوطنة المحتملة لتجفيف تربة المستوطنة الرطبة وتثبيتها.

يشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه الجرار عثر عليه سليمًا ويحمل كتابات تبين محتوى الجرة وجودتها ومنشأها. وجرى نقلها إلى مركز الآثار في ماينتس لإجراء مزيد من الفحوص عليها.