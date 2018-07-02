﻿كمبوديا في موسوعة «غينيس» بأطول وشاح منسوج

بنوم بنه ـ أ ف ب: دخلت كمبوديا موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوشاح منسوج يمتد على (1149,8) مترًا هو نسخة «مطولة» من الوشاح الكمبودي التقليدي «كراما» الأحمر والأبيض. وبمبادرة من حركة شبابية مقربة من الحزب الحاكم، أسهم أكثر من (21) ألف شخص في نسج هذا الوشاح لمدة ستة أشهر أمام القصر الملكي في بنوم بنه.

وقد حمل هذا «الكراما» التقليدي آلاف الأشخاص في أحد شوارع العاصمة ليقيسه مسؤول في «غينيس» وفق المعايير المعمول بها.

وقال سوابنيل دانجاريكار: «حققتم رقمًا قياسيًا جديدًا في «غينيس» مع وشاح يمتد على (1149,8) مترًا». وكان رئيس الوزراء هون سن الذي يمسك بزمام الحكم منذ (33) عامًا قد أعطى الضوء الأخضر لهذا المشروع من خلال نسج بعض الخيوط.

وتولى ابنه هون ماني تمثيله في الحفل، وهو نائب يتزعم الحركة الشبابية القيمة على هذا الحدث. وصرّح هذا الأخير بأن «هذا الرقم القياسي يهدى لكلّ الكمبوديين».