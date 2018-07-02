﻿مصر: اكتشاف خبيئة تضم مئات القطع الأثرية

القاهرة ـ الأناضول: أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس الإثنين، عن اكتشاف مئات الأواني الفخارية الأثرية شمال البلاد، تعود لعصور مختلفة.

وقالت في بيان، إنها عثرت على خبيئة تحتوي مئات الأواني الفخارية التي ترجع إلى فترات زمنية متفاوتة منذ بداية العصر اليوناني والروماني ومرورًا بالقبطي وانتهاءً بالإسلامي.

جاء ذلك خلال أعمال الحفر في الحديقة الداخلية للمتحف اليوناني الروماني في مدينة الإسكندرية (شمالاً) ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير وترميم المتحف، وفق البيان.

وأوضحت أنه بالمعاينة تبين أنه في فترة الحرب العالمية الثانية ما بين عامي 1939م إلى 1945م قام العالم الأثري، ألن رو، ومعه القائمون على المتحف حينذاك بإخفاء عدد من القطع المكتشفة في الإسكندرية في حديقة المتحف اليوناني الروماني حفاظًا عليها من النهب أو التأثر بعمليات القصف المتكررة أثناء الحرب، لذا فمن المرجح أن تكون هذه الخبيئة مرتبطة بتلك الفترة. وأشارت إلى أن عملية إخفاء هذه القطع وتأمينها تمت في عجالة، فلم يتم توثيق مكان الحفر الذي استخدم لتخزين هذه الآثار فيه، وتم وضع القطع بصورة عشوائية داخل حفرة ضخمة دون تدوين أي أرقام عليها، ما يشير إلى أن هذه القطع لم تدون أو تذكر في أي من سجلات المتحف.