﻿التقاليد الوثنية تعود للانتشار في ليتوانيا

فيلنيوس ـ أ ف ب: يُقبل بعض الليتوانيين على إحياء عيد وثني يتزامن مع حلول أقصر ليالي السنة، مثيرين بعض التوترات في هذا البلد الكاثوليكي. ويشجّع الملياردير وزعيم الأكثرية الحاكمة راموناس كاربوسكيس هذه التقاليد الوثنية، لكن ذلك لا يرق لكثيرين في هذا البلد الصغير البالغ عدد سكانه مليونين و900 ألف نسمة، والذي يستعد لاستقبال البابا فرنسيس في أيلول/سبتمبر.

وتقول فيرجينيا ميسليين «إنه تقليد جميل بدل عيد القديس يوحنا الذي أصبح تجاريًا».

وتضيف هذه السيدة الأربعينية التي ترتدي ملابس تقليدية خاصة بالعيد: «في هذا الوقت من السنة يُزهر كلّ شيء، ونشعر أننا قريبون منها».

يرقص المشاركون في العيد على وقع الطبول في حلقات، ويمجّدون الطبيعة والشمس في أناشيدهم، ويقدّمون بعض الأضاحي من الورود للآلهة.

في هذه المنطقة من العاصمة الليتوانية ظهرت حركة روموفا التي تدعو لإحياء الديانة القديمة في البلطيق، بعد استقلال هذا البلد في التسعينيات. وتؤمن هذه الديانة بوحدة الوجود، وتضع على رأس هرم الآلهة بيركوناس إله الصواعق، والأرض الأم، وتؤمن بوجود روح لكلّ الظواهر الطبيعية، وتُحدّد أعيادها حسب دورة الأرض.

في الأربعينيات من القرن العشرين، قضى السوفييت على هذه الديانة، وفي عام 1967م شهدت عودة قصيرة بجهود العالم المتخصص في الشعوب والأعراق يوناس ترينكوناس، الذي كان معارضًا للحكم الشيوعي.

وفي العام الماضي، أحيا أتباع هذه الديانة أكثر من مئة حفل زواج وعمادة وفقًا لتقاليدهم.