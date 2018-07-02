﻿ثلث الشباب في روسيا يرغب في مغادرة البلاد

موسكوـ أ ف ب: كشف استطلاع أجرته مؤسسة عامة أمس الإثنين أن ثلث الشباب الروس يرغبون في مغادرة روسيا والإقامة في الخارج، وخاصة ألمانيا، كوجهة مفضلة.

وأفاد الاستطلاع أن حوالى (31٪) من الروس الذين تراوح أعمارهم بين (18-24) عامًا يرغبون في الهجرة. ونسبة الراغبين في مغادرة روسيا من جميع الأعمار محددة بـ(10٪)، وهو رقم لم يتغير مقارنة مع 2017م، ويراوح بين (10 و13٪) منذ 2011م.

وبين المتطلعين للهجرة يأمل (16٪) في الإقامة بألمانيا، و(7٪) في الولايات المتحدة، و(6٪) في إسبانيا، حسب الاستطلاع الذي شمل ألفي روسي.

وقال ستيبان لفوف الذي أشرف على الاستطلاع الذي أجراه المعهد المقرب من السلطات: «تفسير هذه الأرقام خصوصًا بين الشباب يدل على رغبة في (الهرب من الواقع الروسي الفظيع) سيكون خطأ».

وأكد أنه «دليل على انفتاح أكبر لشبابنا على باقي العالم».

وحسب هيئة روسات الروسية للإحصاءات، غادر أكثر من (313) ألف روسي البلاد في 2016م.