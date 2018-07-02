﻿شائعات تودي بحياة خمسة أشخاص بالضرب الجماعي في الهند

نيودلهي ـ أ ف ب: أوقفت الشرطة الهندية (23) شخصًا متهمين بضرب خمسة أشخاص حتى الموت، في حادث جديد سببه شائعات كاذبة انتشرت عبر «واتساب»حسب ما أعلنت أمس الإثنين.

وقتل في الأشهر الماضية أكثر من (25) شخصًا على يد جموع غاضبة أججتها أخبار كاذبة عن وجود معتدين على أطفال، حسب تقديرات وسائل الإعلام المحلية.

وفي هذا الحادث الجديد، هاجم حشد غاضب في منطقة دهول على بعد (300) كيلومتر شمال شرق بومباي، ثمانية رجال بعدما شوهد أحدهم وهو يتحدّث مع طفل ينزل من حافلة، وفقًا للشرطة.

وكان سكان القرية مجتمعين في السوق الذي يقام الأحد، وسرعان ما انتشر بينهم خبر أن هؤلاء الرجال الثمانية يخطفون الأطفال، حسب ما قال أم رامكومار قائد الشرطة المحلية.

وتمكن ثلاثة من الرجال من الهرب، أما الباقون فقد اقتيدوا إلى مقرّ مجلس القرية حيث ضربوا حتى فارقوا الحياة. وهم من منطقة سولابور التي تبعد (400) كيلومتر.

بعد ذلك، نفّذت الشرطة التوقيفات استنادًا إلى المقاطع المصوّرة، وما زال عشرة أشخاص متوارين عن الأنظار. ويشكّل خطف الأطفال ظاهرة مخيفة في الهند تطال (90) ألف طفل سنويًا. ويضاف إلى ذلك الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل، فتثير غضبًا يؤدي إلى حوادث قتل جماعي، غالبًا ما تطال أشخاصًا غرباء.