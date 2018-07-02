﻿عصابة لبنانية للابتزاز الجنسي

بيروت ـ أ ف ب: أوقفت قوى الأمن اللبنانية أفرادًا من عصابة تبتزّ أشخاصًا ميسوري الحال بمقاطع جنسيّة تصورّها لهم للحصول على مبالغ كبيرة من المال، حسب ما أعلنت أمس الإثنين.

وجاء في بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت في ضواحي بيروت ثلاثة أشخاص، رجلين وامرأة هي زوجة أحدهما، لتنفيذهم عمليات ابتزاز بآلاف الدولارات.

وقال البيان إن أحد الموقوفين أقرّ «بالاشتراك مع الثاني في ثلاث عمليات ابتزاز، وذلك من خلال تصوير علاقات جنسية تقيمها الثالثة مع أشخاص من ميسوري الحال»، وقد أكّدت الموقوفة هذه الاعترافات، وفقًا للمصدر الذي أوضح أن ضحايا هذه العصابة كانوا يُختارون «بعناية». وتتراوح أعمار الموقوفين بين (24-30) عامًا. وكانت قوى الأمن تلقّت بلاغًا من شخص تعرّض لهذا الابتزاز والتهديد بنشر مقاطع جنسية له ما لم يدفع مبلغًأ قدره (25) ألف دولار، فبدأت تحقيقاتها التي انتهت بتوقيف ثلاثة من أفراد العصابة، من بينهم مطلوب في جرائم سرقة، حسب البيان.

وأحيل الموقوفون إلى القضاء، وما زال البحث جاريًا عن شركاء آخرين لهم.