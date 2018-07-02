ميركل ووزير داخليتها يتوصلان لحل توافقي لخلافهما بشأن سياسة اللجوء 

برلين: توصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزير داخليتها هورست زيهوفر، مساء الإثنين، لحل توافقي لخلافهما بشأن سياسة اللجوء، بعد ساعات من المفاوضات في برلين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية عن مصادر رفيعة (لم تسمها)، إن “ميركل وزيهوفر توصلا لحل توافقي لخلافهما حول سياسة اللجوء، مساء اليوم، بعد مفاوضات امتدت لساعات في برلين”.

وينص الاتفاق بين الطرفين، بحسب الوكالة، على “تأسيس مراكز إيواء مؤقتة على الحدود الألمانية النمساوية يقيم فيها طالبي اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى، تمهيدا لترحيلهم للدول المسجلين فيها”.

ووفق المصادر ذاتها، يبقي هذا الحل، زيهوفر في منصبه كوزير للداخلية بعد يوم من خروج تقارير أكدها بنفسه صباح الإثنين، عن عزمه الاستقالة، بسبب خلافاته مع ميركل.

بدوره، أكد زيهوفر توصله إلى حل مع المستشارة الألمانية، إذ قال في تصريحات للصحافيين عقب الاتفاق: “لقد توافقنا”. وأضاف: “أنا سعيد لأننا نجحنا في التوصل لاتفاق. لدينا الآن اتفاق قوي وواضح للمستقبل”. وأوضح أن نقاط الاتفاق تتفق مع مقترحاته التي قدمها لمعالجة مسألة اللاجئين. وأشار إلى أنه سيبقى في منصبه.

من جانبها، قالت ميركل، عقب التوصل للاتفاق، إنه “بعد معاناة وصراع عنيف وأيام صعبة، ما توصلنا إليه يعد حل توافقي جيد”. وتابعت “سيحافظ هذا الاتفاق على روح الشراكة داخل الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت يأخد خطوة محورية باتجاه السيطرة على الهجرة الثانوية”، في إشارة لتنقل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، قالت مصادر في الحزب الاجتماعي المسيحي الذي يتزعمه زيهوفر، إن الأخير يعتزم الاستقالة من منصبه كوزير للداخلية بسبب الخلاف مع ميركل.

وقبل أسبوعين، نشب الخلاف بين المستشارة الألمانية ووزير داخليتها بعد تمسك الأخير بمنع طالبي اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى من دخول البلاد، وبإعادتهم بشكل قسري إلى الدول الأوروبية القادمين منها، وهو ما رفضته ميركل.

(الأناضول)