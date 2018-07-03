تعيين كلاوس كلاينفيلد مستشارا لولي العهد السعودي

دبي: ذكر تقرير على الموقع الإلكتروني لصحيفة مال الثلاثاء أنه تم تعيين كلاوس كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لسيمنس وألكوا، مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتبارا من أول أغسطس آب.

وأفاد التقرير بأن كلاينفيلد سيترك موقعه الحالي كرئيس تنفيذي لمشروع نيوم، وهو مخطط لإقامة مدينة عملاقة ومنطقة أعمال في المملكة، لكنه سيحتفظ بموقعه في المجلس التأسيسي للمشروع.

وقال التقرير أن كلاينفيلد سيتولى “مهاما أوسع نطاقا لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف التقرير أن نظمي النصر، المكلف بتطوير استراتيجية المدينة العملاقة ولديه خبرة تربو على 30 عاما في العملاق النفطي أرامكو، سيخلف كلاينفيلد كرئيس تنفيذي لنيوم. (رويترز)