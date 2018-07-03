الحبس 12 شهرا لأسقف أسترالي مدان بالتستر على اعتداء جنسي على أطفال

كانبرا: أصدرت محكمة استرالية حكما بالحبس لمدة 12 شهرا على الأسقف الأسترالي فيليب ويلسون، الثلاثاء، لإدانته بالتستر على الاعتداء الجنسي على أطفال من جانب قس في سبعينيات القرن الماضي.

وأسقف أديلايد، في جنوب أستراليا، هو أكبر مسؤول كاثوليكي في العالم يُدان بتهمة التستر على اعتداء جنسي على أطفال.

وحكم قاضي محكمة نيوكاسل المحلية روبرت ستون على ويلسون، الذي تم تشخيص إصابته بمراحل مبكرة من مرض ألزهايمر، بالحبس لمدة 12 شهرًا، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط طيلة ستة أشهر.

كما أمر ستون بالنظر في إمكانية وضع ويلسون قيد الإقامة الجبرية.

وفي أيار/ مايو، أُدين الرجل البالغ من العمر 67 عاماً بعدم إبلاغ الشرطة، والتستر على سوء معاملة صبيين اثنين على يد قس من مشتهي الأطفال في السبعينيات، عندما كان قسا مساعدًا في إيست ميتلاند في نيو ساوث ويلز. (د ب أ)