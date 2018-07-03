مقتل عدد كبير من الحوثيين بغارات جوية للتحالف غربي اليمن

صنعاء: سقط عدد كبير من القتلى والجرحى، من مسلحي الحوثي، مساء الإثنين، جراء غارات جوية شنها طيران التحالف العربي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، حسبما ذكر موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت).

وأضاف الموقع أن “إحدى هذه الغارات، أسفرت عن تدمير دورية قتالية ومقتل كل من كان على متنها من العناصر الحوثية، في مديرية زبيد في الحديدة”.

وتابع: “كما استهدف طيران التحالف، بغارتين مماثلتين تمركزا للحوثيين، في كلية التربية بمديرية زبيد، والتي حولتها إلى ثكنة عسكرية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم”، حسب الموقع.

وفي سياق متصل، ذكر المصدر نفسه، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي، واصلت عمليات التمشيط الواسعة للمناطق الواقعة إلى الشرق من الخط الساحلي في المديرية نفسها، من أجل تأمينه.

ولم يصدر بيان من التحالف العربي في هذا الشأن حتى الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش.

ومنذ أكثر من نصف شهر، أطلقت القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية، تهدف للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي، وبقية مناطق المحافظة، من قبضة مسلحي الحوثي. (د ب أ)