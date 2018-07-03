امرأة تواجه رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية داخل مطعم في واشنطن – (فيديو)

واشنطن: واجهت امرأة رئيس وكالة حماية البيئة الامريكية سكوت برويت داخل مطعم في واشنطن، وطالبته بالاستقالة في آخر حادث يتعرض فيه مسؤول من الادارة الحالية لانتقادات خلال تناوله الطعام.

ونشرت كريستن مينك تسجيل فيديو للحادث على فيسبوك الاثنين، وكتبت “كان يبعد عني ثلاث طاولات بينما أتناول الغداء مع ابني وكان علي أن أقول شيئاً”.

وتابعت مينك التي تعرف عن نفسها على فيسبوك على أنها مدرسة ثانوية، “هذا الرجل يؤذي بشكل مباشر وكبير صحة ومستقبل طفلي وكل طفل بقرارات الغاء تشريعات لحماية البيئة لصالح شركات كبرى بينما يستغل أموال دافعي الضرائب لتمويل أسلوب حياة من الرفاهية”.

في التسجيل الذي شوهد أكثر من مئة ألف مرة تتوجه مينك الى برويت وتقول له وهي تحمل ابنها، “اريد فقط أن أدعوك الى الاستقالة بسبب ما تقوم به بحق البيئة وبلادنا”، وتضيف “نستحق ان يكون المسؤول عن وكالة حماية البيئة شخصاً يحمي البيئة ويؤمن بالتغيرات المناخية ويأخذ الامر على محمل الجد لما فيه مصلحة الجميع بما في ذلك اطفالنا”.

ومضت مينك تقول “أحثك على الاستقالة قبل ان تحملك فضائحك على القيام بذلك”.

وفي التسجيل لم يرد برويت على مينك وتقول انه “غادر المطعم مسرعاً قبل ان أعود الى مكاني”.

وبرويت ليس المسؤول الاول في ادارة دونالد ترامب الذي يواجه غضب الرأي العام في أحد المطاعم.

فقد طُلب من المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز مغادرة مطعم في فرجينيا بينما نعت صاحب مطعم مكسيكي المساعد في البيت الابيض ستيفن ميلر “بالفاشي”.

أما مسؤولة الامن القومي كيرستن نيلسون فقد غادرت مطعماً مكسيكياً على عجل عندما اقتحمه متظاهرون وهم يهتفون “عار” كما انها واجهت ناشطين غاضبين بعدها أمام منزلها في ضاحية الكسندريا. (أ ف ب)