الجيش المصري يعلن مقتل ثلاثة مسلحين في مواجهات “سيناء 2018″

القاهرة: أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مقتل ثلاثة مسلحين، أثناء عمليات الخطة الشاملة المعلنة تحت عنوان “سيناء 2018″.

جاء ذلك في البيان رقم 25، الذي يرصد تطورات العملية العسكرية المتواصلة منذ فبراير/ شباط الماضي، والتي أعلنها الجيش بتكليف رئاسي.

وتستهدف العملية عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، “مواجهة عناصر مسلحة شمالي ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل”، دون تفاصيل عن مدة العملية.

وقال البيان إن “العمليات على مدار الأيام الماضية (لم يحددها) أسفرت عن القضاء على 3 عناصر تكفيرية، والقبض على 59 شخصًا من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء (شمال شرق)”.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 321 مسلحًا، بخلاف 37 عسكريًا، منذ بدء العملية “سيناء 2018″ حتى اليوم الثلاثاء الساعة 7:00 (ت.غ). (الأناضول)