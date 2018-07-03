الجيش الإسرائيلي يدشن هيئة خاصة للعمل ضد إيران

القدس المحتلة: دشّن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيئة خاصة لمواجهة إيران، وعيّن رئيس قسم العمليات المنتهية ولايته نيتسان ألون، مديراً لها، بحسب الإعلام العبري الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن رئيس هيئة أركان الجيش غادي ايزنكوت، عيّن مؤخراً “ألون”، مديراً لمشروع مكافحة التهديد الإيراني.

ولفتت إلى أن “ألون” رافق “أيزنكوت” في رحلته إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضر اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، ومنهم رئيس أركان الجيش الأمريكي جوزيف مانفورد.

وأفادت الصحيفة، أن هذه هي المرة الأولى التي يعيّن فيها الجيش الإسرائيلي مديراً لمواجهة إيران.

وتتمثل مهمة الهيئة الجديدة، في التنسيق لمواجهة مشروع طهران النووي، والتركيز على جمع المعلومات الاستخباراتية، ومحاربة التموضع الإيراني في سوريا، والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هذه المهام، بحسب المصدر ذاته.

ولفتت معاريف إلى انه “ألون سيكون مسؤولاً أيضاً عن العلاقة بين المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية والمؤسسة الأمريكية، (بحيث) تنسق الولايات المتحدة وإسرائيل عن كثب الموضوع الإيراني، ولا يخفي البلدان رغبتهما الإطاحة بنظام آية الله خامنئي”.

وكانت إسرائيل قد عارضت بشدة الاتفاق الدولي مع إيران حول سلاحها النووي، ودعت إلى فرض عقوبات على طهران. (الأناضول)