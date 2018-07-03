فنانة مغربية تعيد الاعتبار لأحلام بعد هجوم أخرى عليها- (فيديو)

“القدس العربي”: حصلت الفنانة أحلام على ردّ اعتبار من فنانة مغربية، بعد تعرضها لهجوم من الفنانة المغربية أمينة العلي.

وقدمت حسناء زلاغ لأحلام ثوباً مغربياً أبيض يطلق عليه اسم “السلهام”. وبدت أحلام في فيديو نشرته الأخيرة على حسابها على “إنستغرام” وهي تظهر فرحها بذلك.

وأشارت زلاغ من خلال الفيديو إلى أن “السلهام” هو من تصميم مونية رمسيس. وكتبت تعليقاً على المقطع المصور: “تستاهل والله أحلام من أهم الفنانات وتحبّ المغاربة وهي متواضعة حقًّاً ربي يحفظك أم فهد”.

ويشار إلى أنّ الفنانة أحلام أحيت الحفل الختامي لمهرجان موازين في دورته الـ17 بحضور عدد كبير من محبيها.

ويذكر أن الفنانة المغربية أمينة العلي كانت فتحت النار عليها، ونشرت عبر حسابها على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “لما يطفو النور على الجمهور معناها إنو الجمهور قليل. لماذا يا أحلام؟ طبعاً مانتي بأحسن من القيصر. واللي هو القيصر مع حفظ الألقاب. لكن الشعب المغربي عاق وفاق. مقاطعون ننتظركم الالسنة الجاية”.

وقالت في تغريدة أخرى: “لا ننتظر منك صدقة وتبرع من أموال الشعب المغربي. وسحقاً للذباب الإلكتروني”.